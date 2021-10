India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: కేంద్రపాలిత ప్రాంతం లఢక్ సమీపంలోని వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద తరచూ భారత భూభాగంలోకి చొచ్చుకుని వచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉద్రిక్తతలకు కారణమౌతోన్న డ్రాగన్ కంట్రీ చైనా.. మరో వివాదానికి తెర తీసింది. చైనాతో సరిహద్దులను పంచుకుంటోన్న ఈశాన్య రాష్ట్రం అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సమీపంలో పెద్ద ఎత్తున గ్రామాలను నిర్మాణానికి పూనుకుని కలకలం రేపిన డ్రాగన్ కంట్రీ ఇప్పుడు మళ్లీ ఆ రాష్ట్రంపై కన్నేసింది. లఢక్ తరహాలోనే అరుణాచల్ ప్రదేశ్‌లోనూ ఉద్రిక్త పరిస్థితులకు కారణమౌతోంది.

MEA hits out at #China over statement on recent visit of @MVenkaiahNaidu to Arunachal "Arunachal is an integral and inalienable part of India" says Govt pic.twitter.com/wEJhw9EyKD

English summary

Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, Indian leaders routinely travel to the State as they do to any other state of India, We reject such comments: MEA spokes person on the Chinese objection on Vice President Venkaiah Naidu visits.