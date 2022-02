India

oi-Shashidhar S

పంజాబ్ ఎన్నికల వేళ ఆప్ మాజీ నేత కుమార్ విశ్వాస్ హాట్ కామెంట్స్ చేశారు. అదీ కూడా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ గురించి చేసిన కామెంట్స్ చర్చకు దారితీసింది. ఏదో ఒక రోజు పంజాబ్‌కు సీఎం అవుతానని, లేదంటే పంజాబ్ విడదీసి ప్రత్యేక ఖలిస్థాన్ దేశానికి ప్రధాని అవుతానని కేజ్రీవాల్ గతంలో తనతో అన్నాడని కుమార్ విశ్వాస్ అన్నారు. ఏఎన్ఐ ప్రతినిధికి బుధవారం ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కుమార్ విశ్వాస్ కామెంట్స్ చేశారు. ఇదీ పెను దుమారం రేపింది.

English summary

Kumar Vishwas alleging that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal wanted to be "either the Punjab CM or the PM of Khalistan". In the video, the BJP said.