ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు: మూడోసారి ఎన్సీబీ విచారణకు అనన్య పాండే డుమ్మా; కారణమిదే !!

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న బాలీవుడ్ బ్యూటీ అనన్య పాండే ఈ రోజు మూడవ సారి విచారణకు హాజరు కావాల్సి ఉన్నా విచారణకు హాజరు కాలేదని నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో వర్గాలు వెల్లడించాయి. అక్టోబర్ 25వ తేదీన విచారణకు హాజరు కావాల్సిన అనన్య పాండే తన వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల మరో రోజు విచారణకు హాజరవుతానని నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో ను కోరినట్లుగా ఎన్సీబీ వర్గాలు వెల్లడించాయి.

English summary

NCB sources said that Ananya Pandey was scheduled to appear for the third time today in the Aryan Khan drugs case but did not appear for the trial. The NCB said it had asked him to appear for trial another day for personal reasons.