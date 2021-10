ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో కీలక సాక్షి, చీటింగ్ కేసులో లుకౌట్ నోటీసులు ఇచ్చిన కిరణ్ గోసావి అరెస్ట్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో వివాదాస్పద విట్నెస్ గా ఉన్న కిరణ్ గోసావి చుట్టూ కేసు తిరుగుతుంది. సమీర్ వాంఖడే కి లంచం ఇవ్వాలని ప్రయత్నం చేసినట్టు కిరణ్ గోసావి అంగరక్షకుడు అఫిడవిట్ ఇవ్వటంతో కేసులో కిరణ్ గోసావి పాత్ర కీలకంగా మారింది. తాను పోలీస్ స్టేషన్లో లొంగిపోతానని ప్రకటించిన తర్వాత తాజాగా కిరణ్ గోసావిని పూణేలో అరెస్ట్ చేశారు.

English summary

Kiran Gosavi, a controversial "independent witness" of aryan khan drugs case, was arrested in Pune three days after he said about his surrender at a police station in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh.