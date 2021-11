ఆర్యన్ ఖాన్ కేసులో షాకింగ్ ట్విస్ట్: లంచం డీల్ జరిగింది; సమీర్ వాంఖడే పాత్రపై సామ్ డిసౌజా సంచలనం

India

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో అనేక సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. ఆర్యన్ ఖాన్ ను కేసు నుండి తప్పించడం కోసం నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో అధికారులతో డీల్ జరిగిందని, సమీర్ వాంఖడే కు ఎనిమిది కోట్లు డబ్బులు చెల్లించాలని చర్చ జరిగిందని కేపీ గోసావి బాడీగార్డ్ ప్రభాకర్ సెయిల్ ముంబై క్రూయిజ్ డ్రగ్స్ కేసులో అఫిడవిట్ ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ డీల్ మాట్లాడిన వారిలో కేపీ గోసావి, మధ్యవర్తిగా వ్యవహరించిన సామ్ డిసౌజా, షారుక్ ఖాన్ మేనేజర్ పూజ దడ్లానీ ఉన్నారని ప్రభాకర్ సెయిల్ పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసులో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో జోనల్ డైరెక్టర్ గా సమీర్ వాంఖడే ఆరోపణలపై ఎన్సీబీ విజిలెన్స్ విచారణ ఎదుర్కొంటున్నారు.

Sam D'Souza, who acted as mediator in the deal to keep Shahrukh Khan's son Aryan Khan out of the case, has revealed that Sameer Wankhede, the zonal director NCB, has no role in the deal. Gosavi only pretended to be in touch with NCB.