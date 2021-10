Aryan Khan: షారుక్ ఖాన్ కొడుకు దేశముదురు, ఎన్ సీబీ పంచనామాలో పటాపంచలు, షూలో డ్రగ్స్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ గోవా/ బెంగళూరు: బాలీవుడ్ హీరో షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు అర్యన్ ఖాన్ కు సినిమా కచ్చితంగా కనపడుతుందని సమాచారం. ఎన్ సీబీ అధికారుల జరిపిన పంచనామాలో షారుక్ ఖాన్ కొడకు ఆర్యన్ ఖాన్ తాను డ్రగ్స్ సేవించినట్లు అంగీకరించాడని వెలుగు చూసింది. అర్యన్ ఖాన్ స్నేహితుడు అర్బాజ్ మర్చంట్ అతని దగ్గర ఉన్న నిషేధిత డ్రగ్స్ ను స్వయంగా ఎన్ సీబీ అధికారులకు అప్పగించాడని సమాచారం. ముంబాయి తీరంలో కార్డెలియా క్రూయిజ్ లైనర్ లో ఆర్యన్ ఖాన్, అర్బాజ్ మర్చంట్ తదితరులు గ్రాండ్ గా లిక్కర్ పార్టీ జరుపుకుని అక్కడ డ్రగ్స్ సేవించారని ఎన్ సీబీ అధికారుల పంచనామాలో వెలుగు చూసింది.

Illegal affair: జిమ్ సెంటర్ లో భార్య జల్సా, కాంట్రాక్టు కిల్లర్స్ భర్తను చంపించిన ప్రియాంక, క్లైమాక్స్ !

English summary

Aryan Khan: Mmbai cruise drugs bust suspect Aryan Khan admitted to consuming charas and his friend Arbaaz Merchant was carrying six grams of the banned narcotic with him so they could “have a blast” on the luxury liner.