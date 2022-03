ఏపీకి యూపీ ఇచ్చిన సందేశం: ముఖ్యమంత్రి ఒక్కరే సమర్థుడైతే సరిపోదు: ఆ మంత్రులకు తప్పని ఓటమి

India

లక్నో: అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ విజయదుందుభి మోగించింది. పంజాబ్ మినహా మిగిలిన అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఘన విజయాన్ని అందుకుంది. తన నాలుగు రాష్ట్రాలను తాను నిలబెట్టుకోగలిగింది. ఈ నాలుగు చోట్ల కూడా వరుసగా రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చింది. ఉత్తరప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, మణిపూర్, గోవా.. కాషాయమయం అయ్యాయి. ఈ నాలుగింటితో పాటు పంజాబ్‌లో కాంగ్రెస్ మటుమాయమైంది.

English summary

As many as 10 ministers in the Yogi Adityanath government failed to win their seats in the 2022 assembly elections, despite the BJP registering an impressive victory.