యోగిని కొడతాం, అసదుద్దీన్-అఖిలేశ్ పొత్తు వట్టిదే: ఎంఐఎం క్లారిటీ -110 సీట్లలో ముస్లింల ఆధిపత్యం

India

oi-Madhu Kota

దేశంలోనే అతిపెద్ద రాష్ట్రం, కేంద్రంలో అధికారానికి దగ్గరి దారిగా భావించే ఉత్తరప్రదేశ్ లో రాజకీయాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. ఇంకొద్ది నెలల్లో జరగోయే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అనూహ్య సమీకరణలు, కొత్త పొత్తులు ఉంటాయని, యూపీలో పాగా కోసం ఎదురుచూస్తోన్న అసదుద్దీన్ ఓవైసీ.. అఖిలేశ్ యాదవ్ నాయకత్వంలోని సమాజ్ వాదీ పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకోబోతున్నదని వార్తలు వచ్చాయి. కాగా, సదరు వార్తలను ఖండిస్తూ, ఎంఐఎం క్లారిటీ ఇచ్చింది..

షాక్:సీబీఐ జేడీ చేసింది చాలా తక్కువ -జగన్ లూటీలు అన్నీ మోదీకి చెప్పేస్తా -ఎంపీ రఘురామ రియాక్షన్

యూపీ ముఖ్యమంత్రిగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ -బీఎస్ఎంతో కలిసి 100 సీట్లలో -యోగి ఆదిత్యనాథ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

English summary

AIMIM denied reports of going for an alliance with the Samajwadi Party in the forthcoming Uttar Pradesh Assembly election 2022. Speaking to media on sunday, AIMIM Uttar Pradesh president Shaukat Ali said, "We have never said that AIMIM will go for alliance with Samajwadi Party if Akhilesh Yadav makes a Muslim leader as deputy chief minister if the party comes into power in Uttar Pradesh. We clearly deny the reports stating that because neither I nor AIMIM chief Asaduddin Owaisi made these statements."