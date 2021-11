యూపీ పోరులో బీజేపీకి చుక్కలు-లఖీంపూర్ తో సిక్కులు, బ్రహ్మణులకుదూరం-ఆశిష్ పై వ్యతిరేకత

India

oi-Syed Ahmed

వచ్చే ఏడాది మార్చిలో జరిగే యూపీ ఎన్నికల్లో ఎలాగైనా గెలిచి తీరాలన్న పట్టుదలతో ఉన్న బీజేపీ తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా పెట్రో ధరల్ని కూడా తగ్గించేసింది. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు వీటిని సెమీ ఫైనల్స్ గా భావిస్తూ గెలుపు కోసం వ్యూహరచన చేస్తున్న కాషాయ సేనకు ఇప్పుడు లఖీంపూర్ ఖేరీలో రైతులపై దాష్టీకం చుక్కలు చూపిస్తోంది. ఈ ఒక్క ఘటన కారణంగా ఇప్పుడు సిక్కులు, బ్రహ్మణులకు దూరం పెరగడంతో పాటు యూపీ ఎన్నికలపై పుట్టి ముంచే అవకాశాలూ కనిపిస్తున్నాయి.

English summary

ruling bjp government and party in uttar pradesh facing troubles with ashish misra's lakhimpur kheri incident and creates huge gap between sikhs and brahmins in the states in wake of next year assembly polls.