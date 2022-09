అశోక్ గెహ్లాట్ సంచలన నిర్ణయం: సోనియా గాంధీకి క్షమాపణలు, రాజస్థాన్ సంక్షోభం ఎఫెక్ట్

India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి, కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత అశోక్ గెహ్లాట్ గురువారం సంచలన ప్రకటన చేశారు. తాను కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష ఎన్నికల బరి నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న రాజకీయ సంక్షోభం నేపథ్యంలోనే అశోక్ గెహ్లాట్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.

తన తాజా నిర్ణయంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి సోనియా గాంధీకి క్షమాపణలు చెబుతున్నట్లు అశోక్ గెహ్లాట్ తెలిపారు. అంతేగాక, రాహుల్ గాంధీని తాను కొచ్చిలో కలిశానని, అప్పుడు కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడిగా రాహుల్ కొనసాగాలని కోరానని చెప్పారు. ఆయన అందుకు అంగీకరించకపోవడం వల్లే తాను బరిలో దిగానని తెలిపారు.

అయితే, ప్రస్తుతం రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో నెలకొన్న రాజకీయ సంక్షోభ పరిస్థితులను పరిగణలోకి తీసుకుని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష ఎన్నికల బరిలో నుంచి తప్పుకుంటున్నట్లు తెలిపారు అశోక్ గెహ్లాట్.

I met Rahul Gandhi in Kochi & requested him to fight in the polls (for Congress President). When he didn't accept, I said I'll contest but now with that incident (#RajasthanPoliticalCrisis), I've decided not to contest the elections: Rajasthan CM Ashok Gehlot, in Delhi pic.twitter.com/2VnqTcQUAu