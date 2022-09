India

oi-Shashidhar S

పార్టీలు మారితే విమర్శలు సహాజమే.. ఇవాళ ఒక పార్టీలో ఉండి.. రేపు మరో పార్టీలో చేరేవారు చాలా మంది ఉన్నారు. అయితే అసోం సీఎం హిమంత బిశ్వ శర్మ.. 2015లోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ వీడారు. బీజేపీలో చేరి.. ఇప్పుడు అసోం సీఎంగా ఉన్నారు. ఇటీవల రాహుల్ గాంధీని శర్మ కామెంట్ చేశారు. ఓ ఫన్నీ వీడియోను ట్వీట్ చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందించింది. గతంలో రాహుల్ గాంీని పొగిడిన ట్వీట్‌ను యాడ్ చేసి.. ప్రధాని మోడీకి ట్వీట్ చేసింది.

గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న సమయంలో ఏదో ఒకరోజు దేశానికి రాహుల్ గాంధీ ప్రధాని అవుతారని కామెంట్ చేశారు. ఆ ట్వీట్‌ను కాంగ్రెస్ నేత మాణిక్కం ఠాగూర్ రీ ట్వీట్ చేశారు. రాహుల్ గాంధీ భారత్ జోడో యాత్ర చేపడుతున్న క్రమంలో.. బీజేపీ నేతలు విమర్శలు చేస్తున్నారు. హిమంత కూడా అదేవిధంగా విరుచుకుపడుతున్నారు. దీంతో వీడియో ట్వీట్ చేయగా.. గంటల్లోనే ఠాగూర్ ట్వీట్ చేశారు.

Dear @narendramodi ji

Whom @himantabiswa cheating?

His tracked record shows ..

beware of him .

I know you won’t allow him to cheat .

Regards pic.twitter.com/3IkCAthfkN