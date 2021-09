తీవ్ర ఘర్షణ: కాల్పుల్లో ఇద్దరు ఆక్రమణదారులు మృతి, చనిపోయినా దాడి, 9 మంది పోలీసులకు గాయాలు

India

oi-Rajashekhar Garrepally

గౌహతి: అస్సాంలోని డారంగ్ జిల్లాలోని ధోల్పూర్ గోరుఖుతి ప్రాంతంలో నిరసనకారులు(ఆక్రమణదారులు), పోలీసులకు మధ్య గురువారం తీవ్ర ఘర్షణ జరిగింది. పోలీసులపైకి నిరసనకారులు కర్రలు, రాళ్లతో దాడులకు పాల్పడ్డారు. దీంతో పోలీసులు టియర్ గ్యాస్, కాల్పులు జరిపారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో ఇద్దరు మృతి చెందగా, ఆందోళనకారుల దాడుల్లో 9 మంది పోలీసులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

ప్రభుత్వ ఫామింగ్ ప్రాజెక్టు కోసం ఆక్రమణలకు పాల్పడినవారిని అక్కడ్నుంచి తరలించేందుకు పోలీసులు ఆ ప్రాంతంలోకి వెళ్లారు. దీంతో అందుకు నిరాకరించిన ఆందోళనకారులు పోలీసులపై కర్రలు, రాళ్లతో దాడులకు దిగారు. దీంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు.

దాడికి పాల్పడేందుకు వచ్చిన ఓ ఆందోళనకారుడ్ని పోలీసులు కాల్చి చంపారు. దాడికి పాల్పడ్డారు. ఓ కెమెరా మెన్ దిగ్బ్రాంతికరంగా కిందపడిపోయిన వ్యక్తిపై ఎగిరి తన్నాడు. చనిపోయిన తర్వాత కూడా దాడి చేశాడు. కాగా, ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ఒకటి వైరల్ కావడంతో కాంగ్రెస్, వామపక్ష పార్టీల నేతలు అస్సాం ప్రభుత్వంపై మండిపడుతున్నారు.

What protocol orders firing to the chest of a lone man coming running with a stick ⁦@DGPAssamPolice⁩ ⁦⁦⁦@assampolice⁩ ? Who is the man in civil clothes with a camera who repeatedly jumps with bloodthirsty hate on the body of the fallen (probably dead) man? pic.twitter.com/gqt9pMbXDq