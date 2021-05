తగ్గని మమత-కేంద్రాన్ని ధిక్కరిస్తూ-ప్రభుత్వ సలహాదారుగా బంధోపాధ్యాయ్-కొత్త సీఎస్ ఎవరంటే...

National

oi-Srinivas Mittapalli

కేంద్రానికి-బెంగాల్ ప్రభుత్వానికి మధ్య 'సీఎస్' విషయంలో నెలకొన్న వివాదం మరింత ముదురుతోంది. యాస్ తుఫాన్‌పై సమీక్షా సమావేశం కాస్త ఇరువురి మధ్య రాజకీయ తుఫాన్‌కు దారితీసింది. తదనంతర పరిణామాల్లో కేంద్రం బెంగాల్ సీఎస్ అలపన్ బందోపాధ్యాయ్‌ను కేంద్ర సర్వీసులకు రీకాల్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మంగళవారం(మే 31) ఆయన ఢిల్లీలో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంది. కానీ ఇంతలోనే ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అనూహ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు. బందోపాధ్యాయ్‌ని బెంగాల్ ప్రభుత్వ ముఖ్య సలహాదారుగా నియమించారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సచివాలయంలో ఆయన సేవలు అవసరమని చెబుతూ సీఎం మమతా బెనర్జీ ఈ మేరకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

English summary

Amid the ongoing tussle over the extension of Bengal Chief Secretary Alapan Bandyopadhyay's tenure, the Centre on Monday appointed 1988 IAS batch officer Hari Krishna Dwivedi as the new chief secretary to Bengal CM Mamata Banerjee. Hari Krishna Dwivedi is currently serving as the home secretary of the state. Meanwhile, Mamata Banerjee has appointed Alapan Bandyopadhyay as new chief advisor to the chief minister.