Bengaluru: భర్త రేప్ చేస్తే భార్య వీడియో తీసింది, రెచ్చగొట్టింది, వీడియో వైరల్, గ్యాంగ్ రేప్ తో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: విదేశీ యువతిని చిత్రహింసలు పెట్టిన రాక్షసులు ఆమెకు బతికుండగానే నరకం చూపించారు. బెంగళూరులో ఈ దారుణం జరగడం దేశవ్యాప్తంగా కలకలం రేపింది. ముగ్గురు మహిళలతో పాటు మొత్తం 10 మంది కలిసి బాంగ్లాదేశ్ యవతి బతికుండగానే ఆమెకు నరకం చూపించారు. సామూహిక అత్యాచారం చేసిన తరువాత ఆ యువతి మర్మాంగంలో బీర్ బాటిల్ చెక్కేయడం, దానిని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్టు చెయ్యడంతో వైరల్ అయ్యింది. నిందితుల్లో ఒకడి భార్య అరాచకం పోలీసుల విచారణలో వెలుగు చూసింది. భర్తతో బాంగ్లాదేశ్ యువతి మీద అత్యాచారం చేపించిన కిరాతకురాలు స్వయంగా వీడియో తీసిందని పోలీసులు అన్నారు. భర్త రేప్ చేస్తుంటే భార్య ఎంజాయ్ చేసి శాడిస్టుగా ప్రవర్థించి అతన్ని ఇంకా రెచ్చగొట్టిందని వెలుగు చూసింది. బాంగ్లాదేశ్ యువతి మీద అత్యాచారం చేసిన సమయంలో అందరూ వారి మొబైల్ ఫోన్లలో చాలా వీడియోలు తీశారని పోలీసు అధికారుల విచారణలో వెలుగు చూసింది.

English summary

The Bengaluru police on Wednesday arrested one of the prime accused in the assault and gangrape case of a Bangladeshi woman, after a skirmish. According to police, the accused, identified as Shahbaz, was shot at and injured as he tried to escape by allegedly attacking the police team that had gone to arrest him. The police have arrested 10 people in connection with the case so far. Officers said on Wednesday, a team, acting on information, went to Rampura to nab Shahbaz.