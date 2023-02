రైల్వే మంత్రిత్వ శాఖ ప్రతిపాదించిన వందే మెట్రో రైళ్లు త్వరలో పట్టాలెక్కబోతోన్నాయి. తొలి రైలును బెంగళూరు దక్కించుకోబోతోంది. 100 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే పట్టణాల మధ్య ఈ రైలును నడిపించనున్నారు అధికారులు.

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: ఈ మధ్యకాలంలో దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమౌతోన్న అంశం- వందే భారత్ ఎక్స్‌ ప్రెస్ రైళ్లు. పలు రాష్ట్రాల్లో ఈ రైళ్లు పట్టాలెక్కాయి. ఇప్పటివరకు ఎనిమిది రైళ్లు వివిధ నగరాల మధ్య రాకపోకలు సాగిస్తోన్నాయి. ఈ సిరీస్ లో ఎనిమిదో రైలు సికింద్రాబాద్- విశాఖపట్నం మధ్య తిరుగాడుతోంది. మిగిలిన రైళ్లతో పోల్చుకుంటే గరిష్ఠంగా మూడింతల వేగంతో- పరుగులు పెడుతోండటంతో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోన్నాయి ఇవి.

English summary

South Western Railway General Manager Sanjeev Kishore said that the Bengaluru will be one of the cities in the country where the Vande Metro will be introduced.