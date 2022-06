Bengaluru: మంత్రి డెవలపర్స్ సీఈవో అరెస్టు, రూ. 1,000 కోట్లు ‘మంత్రి’గారు ఏంచేశారంటే ?, ఈడీ దెబ్బతో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ: దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతి పెద్ద రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ అయిన మంత్రి డెవలపర్స్ సీఇఓ, ఎండీ అయిన సుశీల్ పాండురంగ మంత్రి అలియాస్ సుశీల్ మంత్రిని ఈడీ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. తప్పుడు పబ్లిసిటీ ఇచ్చి ప్రజల నుంచి సుమారు రూ. 1,000 కోట్లకు పైగా డబ్బులు వసూలు చేసి వాటిని తన సొంత అవసరాల కోసం వాడుకున్నారని, ప్రజలను మోసం చేశారని, అందుకే సుశీల్ మంత్రిని అరెస్టు చేశామని ఈడీ అధికారులు అంటున్నారు. బెంగళూరులో సుమారు 7 నుంచి 10 సంవత్సరాలు అయినా ప్రజలకు ఫ్లాట్లు ఇవ్వకుండా మోసం చేశారని, ఐటీ అధికారులకు పన్ను ఎగవేశారని సుశీల్ మంత్రి ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. అనేక బ్యాంకుల నుంచి మంత్రి డెవలపర్స్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థ పేరుతో సుమారు రూ. 5,000 కోట్లకు పైగా రుణాలు తీసుకున్నారని ఈడీ అధికారుల విచారణలో వెలుగు చూసింది.

English summary

Bengaluru: South India's largest real estate tycoon Sushil Mantri has been arrested in a money laundering case, an ED source said. He has been produced before a judge and has been given ED custody for investigation.