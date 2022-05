India

oi-Shashidhar S

క్రీడల్లో బెట్టింగ్ కామన్ అయిపోయింది. ముఖ్యంగా క్రికెట్‌లో అయితే చెప్పక్కర్లేదు.. అందులో టీ20 ఫార్మాట్ వచ్చాక బెట్టింగ్ జోరుగా జరుగుతుంది. ఐపీఎల్ వచ్చిందంటే బెట్టింగ్ ద్వారా భారీగా నగదు చేతులు మారుతుంది. అయితే 2019 ఐపీఎల్‌కు సంబంధించి సీబీఐ కీలక విషయం తెలియజేసింది. 2019 ఐపీఎల్‌కు సంబంధించి రెండు కేసులను కూడా ఫైల్ చేసింది.

English summary

Central Bureau of Investigation has filed two cases to probe the betting network in the 2019 IPL. conducting searches at four locations in Delhi, Rajasthan and Hyderabad in connection with the case.