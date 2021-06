కేంద్రానికి ఝలక్ ... కోవాక్సిన్ ధరలపై భారత్ బయోటెక్ షాకింగ్ ప్రకటన !!

India

కరోనా మహమ్మారి నియంత్రణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న భారత్ బయోటెక్ తాము అందిస్తున్న కోవాక్సిన్ టీకా ధరలపై షాకింగ్ ప్రకటన చేసింది. కోవాక్సిన్ ధరలను తగ్గించడం సాధ్యం కాదని తేల్చి చెప్పింది. ఇప్పటికే కేంద్రానికి టీకా డోసుకు150 రూపాయలు చొప్పున సరఫరా చేస్తున్నామని పేర్కొన్న భారత్ బయోటెక్ ఇలా దీర్ఘకాలం తక్కువ ధరకు విక్రయించడం తమకు సాధ్యం కాదని పేర్కొంది.

The supply price of Bharat Biotech's COVID-19 vaccine Covaxin to the central government at ₹ 150 per dose is not sustainable in the long run, the vaccine maker said on Tuesday.The Centre's supplying price is pushing the pricing structure for the private sector upward.