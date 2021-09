దీదీ వర్సెస్ ప్రియాంక : భవానీపూర్ లో బరిలోకి యువమోర్చా నేత: ఏకపక్షమా-హోరా హోరీనా..!!

India

కోల్‌కతా: పశ్చిమబెంగాల్‌ ఉపఎన్నికల్లో హోరాహోరీ పోరుకు రంగం సిద్ధమయింది. ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీపై పోటీకి బీజేపీ తన అభ్యర్థిని ప్రకటించింది. పశ్చిమ బెంగాల్ లో వరుసగా మూడు సార్లు టీఎంసీని అధికారికంలోకి తెచ్చిన మమతా..ఈ ఏడాది ఆరంభంలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో నందిగ్రామ్ నుంచి ఓడిపోయారు. బీబేపీ నేత సువేందు అధికారిని ఓడించడానికి నందిగ్రామ్‌ నుంచి పోటీచేశారు. అయితే గట్టిపోటీనిచ్చిన ఆమె 1900ల పైచిలుకు ఓట్ల తేడాతో ఓటమి చవిచూశారు.

BJP fields lawyer and Yuva morcha leader Priyanka Tibrewal against Mamata Benerjee for Bhawanipur by poll in west bengal. BJP also announced another two candidates for two segments for by poll.