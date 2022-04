India

భోజ్‌పురి సింగర్ శిల్పి రాజ్ తెలియని వారుండరు. ఎందుకంటే ఆమె తన లవర్‌తో కలిసి ఉన్న ఎంఎంఎస్ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే. వారిద్దరూ ఏకంతంగా ఉన్న వీడియో బయటకు వచ్చింది. దీంతో ఆమె కొద్దీ రోజులు సోషల్ మీడియాకు దూరంగా ఉన్నారు. తిరిగి మళ్లీ డ్యాన్స్ వీడియో పోస్ట్ చేశారు. ఆ పాత గాయం మరచిపోయానని.. కొత్త వీడియో పోస్ట్ చేశారు. మరికొన్ని పాటలకు స్పెప్పులు వేస్తూ ఉత్సాహంగా కనిపించారు.

Bhojpuri singer Shilpa Raj is currently trending on social media after her MMS went viral where she was seen with her boyfriend in an objectionable position.