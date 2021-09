భారత్ కు ఊరట : తగ్గుతున్న ఆర్ వాల్యూ, 3 లక్షలకు యాక్టివ్ కేసులు .. తాజా లెక్కలు ఇవే !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు పరంపర కొనసాగుతూనే ఉంది. కానీ ఆర్ వాల్యూ 1 కంటే దిగువకు చేరుకోవటం భారీ రిలీఫ్ ఇస్తుంది. తాజాగా 30,000 కు దిగువనే నమోదైన కేసులు ముందు రోజు కంటే స్వల్పంగా పెరిగిన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. భారతదేశంలో గత 24 గంటల్లో 26,964 కొత్త కోవిడ్ -19 కేసులు నమోదయ్యాయి. ప్రస్తుతం దేశంలో యాక్టివ్ కేసులు 3.01 లక్షలకు తగ్గినట్లుగా తెలుస్తోంది. మంగళవారం నివేదించిన మరణాల సంఖ్య 383 కాగా ఇప్పటి వరకు దేశంలో నమోదైన మొత్తం మరణాల సంఖ్య 4.45 లక్షలకు చేరుకుంది. ఇప్పటి వరకు దేశంలో 3.35 కోట్ల మంది కరోనా మహమ్మారి బారిన పడ్డారు.

కేరళ కొంప ముంచిన ఓనం పండుగ ; కేరళ కరోనా కల్లోలంతో పండుగలపై కేంద్రం అలెర్ట్

English summary

The corona epidemic continues to spread in India. There have been 26,115 latest coronavirus cases, 252 people died yesterday. It is estimated that 4,45,385 people in the country have died due to corona so far.