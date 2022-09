జాతీయస్థాయిలో సిద్ధమవుతున్న మహాకూటమి?

India

రానున్న సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతాపార్టీని ఓడించడంపైనే అన్ని ప్రధాన పార్టీలు దృష్టి సారించాయి. సీబీఐ, ఈడీలను ఉపయోగించి ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వాలను కూడా కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ పెద్దలు కూలదోస్తున్నారనేది ఈ పార్టీల ప్రధాన ఆరోపణ. వరుసగా విజయం సాధించి రెండుసార్లు అధికారంలోకి వచ్చిన ఎన్డీయేకి ఈసారి అధికార పీఠం దక్కకుండా ఉండేందుకు నిష్ణాతులైన నేతలంతా వ్యూహరచన చేస్తున్నారు.

English summary

All the major parties are focused on defeating Bharatiya Janata Party in the upcoming general elections.The main allegation of these parties is that BJP leaders in power at the center are overthrowing democratically elected governments by using CBI and EDs.