వారిని రిలీజ్ చేసింది ఇందుకే.. మిమ్మల్ని ముస్లిం సమాజం క్షమించదు, ప్రధాని మోడీపై అసద్ నిప్పులు

బిల్కిస్ బానో గ్యాంగ్ రేప్, హత్య కేసు 11 మంది దోషుల విడుదలను ఎంఎఐం చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఒవైసీ ఖండించారు. ఈ ఏడాది గుజరాత్ అసెంబ్లీకి ఎన్నికలు జరగనున్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకోసమే దోషులకు విడుదల చేశారని అసద్ ఆరోపించారు. నిన్న ఎర్రకోటలో జాతీయ జెండాను ఎగరవేసిన తర్వాత ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతూ.. మహిళకు మరిన్ని అధికారాలు కల్పించామని తెలిపారు. కానీ అదీ మాటలే అని రుజువు అయ్యిందన్నారు. బిల్కిస్ బానో ఇష్యూతో ముస్లిం సమాజానికి తప్పుడు మేసెజ్ వెళుతుందని తెలిపారు.

English summary

release of 11 men serving life term for gangrape of Bilkis Bano and the murder of her family during the 2002 Gujarat riots, is "appeasement politics" ahead of the state elections in Gujarat, Asaduddin Owaisi told.