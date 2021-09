65 ఏళ్ల వృద్దుడు, 22 కి.మీ దూరం.. కొండ కోనల్లో భార్యను మోస్తూ.. హతవిధి..

India

కరోనా జీవితాలను ఛిద్రం చేసింది. వర్షాలు రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగించింది. వర్షాలతో కొండచరియలు విరిగిపడటం కామనే.. కానీ ఓ వృద్దుడికి మాత్రం శాపంగా మారింది. అనారోగ్యంతో ఉన్న తన భార్యను తీసుకెళ్లడానికి వీలు లేకుండా పోయింది. తన భుజాలపై తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. నిండు నూరేళ్లు తోడుంటానని మాట ఇచ్చినా.. ఆ ఇల్లాలు కన్నుమూయగా.. ఆమె భౌతికకాయం వద్ద వృద్దుడు గుండెలవిసేలా ఏడ్చాడు. ఈ ఘటనను ఓ యువకుడు వీడియో తీసి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశాడు. దీంతో అదీ కాస్త వైరల్ అయ్యింది.

woman died due to illness. her husband take to her his shoulders 22 kilometers but she is no more.