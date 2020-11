కరోనా కాటుకు బీజేపీ ఎమ్మెల్యే బలి: ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస

National

oi-Chandrasekhar Rao

జైపూర్: ప్రాణాంతక కరోనా వైరస్ బారిన పడి మరో ప్రజా ప్రతినిధురాలు కన్నుమూశారు. భారతీయ జనతా పార్టీ శాసన సభ్యురాలు కిరణ్ మహేశ్వరి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. కరోనా బారిన పడిన ఆమె కొద్దిరోజులుగా హర్యానా గుర్‌గావ్‌లోని మేదాంత ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆమె ఆరోగ్య పరిస్థితి విషమించడంతో కొద్దిసేపటి కిందట మరణించారు. ఆమె మరణం పట్ల లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేశారు. ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు సంతాపాన్ని తెలిపారు.

BJP leader and MLA from Rajasthan's Rajsamand, Kiran Maheshwari passes away at Medanta Hospital in Haryana's Gurugram. She had tested positive for #COVID19 and was undergoing treatment at the hospital.



(Pic courtesy: Kiran Maheshwari's Twitter) pic.twitter.com/o8cNb8lyTS