India

oi-Garikapati Rajesh

శూన్యంలో నుంచి ఏవైనా వ‌స్తువులు సృష్టిస్తే అది మ్యాజిక్ అంటారు. నైపుణ్య‌మున్న మెజీషియ‌న్లు మాత్ర‌మే అలా చేయ‌గ‌ల‌రు. ప్ర‌జ‌లు కూడా అటువంటి కార్య‌క్ర‌మాలు చూడ‌టానికి పోటెత్తుతుంటారు. అలాగే.. అక్క‌డ అస‌లు పార్టీయే లేదు.. అనుకున్న‌చోట అధికారాన్ని సృష్టించి అద్భుతాలు చేయ‌డం భార‌తీయ జ‌న‌తాపార్టీకి అల‌వాటుగా మారింది. అది రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నిక‌లా? ఉప ఎన్నిక‌లా? ఆ రాష్ట్రంలో బ‌లంగా ఉన్నామా? బ‌ల‌హీనంగా ఉన్నామా? అనేది కూడా ఆ పార్టీకి అన‌వ‌సరం. అధికారం కోసం స్థానికంగా ఉన్న ప‌రిస్థితుల‌ను అంచ‌నా వేసి అందుకనుగుణంగా వ్యూహాలు రూపొందించుకోవ‌డ‌మే వారు చేసే ప‌ని.

English summary

There is no real party there.. It has become a habit of Bharatiya Janata Party to create power wherever it wants and do miracles.