కరోనాతో బీజేపీ ఎంపీ అశోక్ గస్తి కన్నుమూత: రాష్ట్రపతి, ప్రధాని సహా పలువురి సంతాపం

బెంగళూరు: కర్ణాటకకు చెందిన భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యసభ్యుడు(ఎంపీ) అశోక్ గస్తి(55) కరోనాబారిన పడి ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ గురువారం రాత్రి తుది శ్వాస విడిచారు. గురువారం మధ్యాహ్నమే ఆయన మరణించినట్లు వార్తలు రావడంతో ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు.

అయితే, ఆ తర్వాత అశోక్ గస్తి చికిత్స పొందుతున్న ఆస్పత్రి యాజమాన్యం.. ఆయన ఇంకా మరణించలేదని, పరిస్థితి విషమంగానే ఉందని తెలిపారు. అనంతరం గురువారం రాత్రి 10.31 గంటలకు అశోక్ గస్తి కన్నుమూశారని మణిపాల్ ఆస్పత్రి డైరెక్టర్ డాక్టర్ మనీష్ రాయ్ వెల్లడించారు.

కరోనాతోపాటు ఆయన నిమోనియా, మల్టీ ఆర్గన్ ఫెయిల్యూర్‌తో బాధపడ్డారని వైద్యులు తెలిపారు. గురువారం రాత్రి వరకు కూడా అశోక్ గస్తి ఐసీయూలోనే చికిత్స పొందారని, రాత్రి 10.31 గంటలకు మృతి చెందారని తెలిపారు.

