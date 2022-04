India

oi-Rajashekhar Garrepally

గౌహతి: గౌహతిలో ఆదివారం జరిగిన సివిక్ ఎన్నికల్లో బిజెపి తన మిత్రపక్షాలతో కలిసి మొత్తం 60 వార్డులలో 58 చోట్ల విజయం సాధించింది. గౌహతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్‌లోని 57 వార్డులకు శుక్రవారం పోలింగ్ జరిగింది. మూడు వార్డుల్లో బీజేపీ అభ్యర్థులు ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించారు.

కాంగ్రెస్ ఖాతా తెరవడంలో విఫలం కాగా, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి చెందిన మసుమా బేగం వార్డు నెం. 42. ప్రాంతీయ పార్టీ అస్సాం జాతీయ పరిషత్ ఒక వార్డులో గెలిచింది. 'ధన్యవాదాలు గౌహతీ! ఈ సుందరమైన నగర ప్రజలు బీజేపీ అభివృద్ధిని ఎజెండాగా నిర్మించడానికి ఒక అద్భుతమైన ఆదేశాన్ని అందించారు. వారు సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కృషిని కూడా ఆశీర్వదించారు. పార్టీ గెలుపు కోసం శ్రమించిన ప్రతి బిజెపి కార్యకర్తకు నా కృతజ్ఞతలు." అని ప్రధాని మోడీ ట్వీట్ చేశారు.

ఫలితాలను స్వాగతించారు ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిస్వా శర్మ. దీనిని "చారిత్రక విజయం"గా అభివర్ణించారు. "జీఎంసీఈ ఎన్నికలలో బీజేపీ, దాని మిత్రపక్షాలకు చారిత్రాత్మక విజయాన్ని అందించినందుకు గౌహతి ప్రజలకు తాను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నానని సీఎం హిమంత అన్నారు.

ఈ బృహత్తర ఆదేశంతో, నరేంద్ర మోడీ జీ మార్గదర్శకత్వంలో మా అభివృద్ధి ప్రయాణంపై ప్రజలు తమ విశ్వాసాన్ని పునరుద్ఘాటించారు, "అని హిమంతన ట్విట్టర్ పోస్ట్‌లో తెలిపారు.

ఈసారి జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో 52 శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదైంది. గౌహతిలో ఈ పౌర ఎన్నికలు కూడా ముఖ్యమైనవి, ఎందుకంటే అన్ని బూత్‌లలో ఈవీఎంలను ఉపయోగించడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ పోల్స్‌కు మొత్తం 197 మంది అభ్యర్థులు పోటీపడ్డారు.

