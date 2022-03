BJP vs SP: సన్యాసి సీఎం ఎందుకు అన్నారు, సంసారి సీఎం ఎందుకు ?, మోదీ, యోగీ దెబ్బతో మైండ్ బ్లాక్ !

India

లక్నో/వారణాసి: దేశ వ్యాప్తంగా ఉత్కంఠగా ఎదురు చూస్తోన్న ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభం కావడంతో కొన్ని పార్టీల నాయకులు విజయం మాదే అంటూ ధీమాగా ఉంటున్నారు. ఇంక కొన్ని నియోజక వర్గాల్లో వెనుకపడిన నాయకులు ఎక్కడో తేడా వచ్చింది అంటూ నాలుక కరుచుకుంటున్నారు. ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో అందరి కళ్లు ఉత్తరప్రదేశ్ మీదే పడ్డాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ తరువాత పంజాబ్ హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. పంజాబ్ లో అధికార పార్టీ కాంగ్రెస్ ను చీపురల్లో ఊడ్చేస్తున్న అమ్ ఆద్మీ పార్టీ నాయకులు పంజాబ్ గడ్డ మీద పాగా వెయ్యడానికి సిద్దం అవుతున్నారని వారి దూకుడు చూస్తే అర్థం అవుతోంది. భారతదేశంలోనే ఎక్కువ అసెంబ్లీ నియోజక వర్గాలు ఉన్న ఉత్తరప్రదేశ్ లో అయితే అధికార పార్టీ బీజేపీ మరోసారి అధికారంలోకి రావడానికి సిద్దం అయ్యింది. ఉత్తరప్రదేశ్ లో మొదటి నుంచి 200కు పైగా నియోజక వర్గాల్లో బీజేపీ దూసుకుపోతోంది. ఇప్పటికే ఉత్తరప్రదేశ్ లోని 50 శాతం నియోజక వర్గాల్లో ముందంజలో ఉన్న బీజేపీ ఎన్నికల ఫలితాలు పూర్తి అయ్యే సమాయానికి ఎన్ని నియోజక వర్గాలను కైవసం చేసుకుంటుందో వేచి చూడాలి. ఉత్దరప్రదేశ్ లో అధికార పార్టీ బీజేపీ తరువాత ప్రధాన పోటీ అయిన ఎస్పీ నాయకులు కొన్ని నియోజక వర్గాల్లో ముందంజలో ఉన్నారు. ఇక మిగిలిన పార్టీల నాయకులు ఏదో అలాఅలా ఇటూఅటూ అంటూ ఊగిసలాడుతున్నారు. సన్యాసి సీఎం ఏమిటి, ఈ రాష్ట్రం ఏమైపోతుంది అంటూ ఇంతకాలం విమర్శలు, ఎద్దేవ చేసిన ప్రతిపక్షాలకు ఇప్పుడు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ దెబ్బతో చక్కలు కనపడుతున్ననాయని బీజేపీ నాయకులు, కార్యకర్తలు అంటున్నారు.

BJP VS SP: The BJP continues to extend its lead against the Samajwadi Party and is currently leading in 184 seats while the Samajwadi Party is ahead on just 70 seats. the halfway mark in the 403-member state Assembly is 202.