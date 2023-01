రంగంలోకి దిగిన నరేంద్రమోడీ-అమిత్ షా

India

oi-Garikapati Rajesh

దేశంలో తిరుగులేని రాజకీయపార్టీగా అవతరించిన భారతీయ జనతాపార్టీకి 2023వ సంవత్సరం అత్యంత క్లిష్టమైన సవాల్ ను విసరబోతోంది. ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోడీ, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాల రాజకీయ చాణక్యానికి కఠిన పరీక్ష ఎదురుకాబోతోంది. దీన్ని అధిగమిస్తేనే 2024లో మరోసారి అధికారం చేజిక్కించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలా కాకుండా అయితే బీజేపీకి కష్టకాలం ఎదురవబోతోంది.

English summary

The year 2023 is going to throw the most difficult challenge to Bharatiya Janata Party, which has emerged as an unstoppable political party in the country.