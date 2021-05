శభాష్ ఉమెన్ వర్కర్.. జోరు వానలో విధి నిర్వహణ.. నెటిజన్ల ప్రశంసలు, ఆనంద్ మహీంద్ర కూడా

National

oi-Shashidhar S

తౌక్తే తుపాన్ పెను ప్రభావం చూపించింది. దేశ ఆర్థిక రాజధాని ముంబైలో ప్రభావం ఎక్కువగానే ఉంది. మహా నగరం జలదిగ్బందంలో చిక్కుకుంది. అయితే ఓ పారిశుద్ద్య కార్మికురాలు మాత్రం తన విధులు నిర్వహించారు. జోరు వానలో.. మొక్కవోని ధైర్యంతో పనిచేశారు. ఆ వీడియో అలా.. అలా.. సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్ అయ్యింది. నెటిజన్లు ప్రశంసలతో ముంచెత్తారు. అలా ఆనంద్ మహీంద్రా కూడా కొనియాడారు.

No question about it. No better motivation for today. And I know @mybmc provides them raincoats, but perhaps they can check again to ensure everyone has them... https://t.co/lpn13uKV3X

These bravehearts are nothing less than Covid warriors along with our HCW. Dear @mybmc - could we provide them protective gears/ Kit please. These are our frontline warriors on the ground, cleaning the streets in any adverse situation. Least we can do that for them. #CovidIndia https://t.co/wHCuzKySY9