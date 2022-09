అమ్మ కొడుతోంది సార్ .. కేసు పెట్టండి: పోలీస్ స్టేషన్లో బుడతడి కంప్లైంట్; వీడియో వైరల్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల కాలంలో చిన్నారులు పోలీస్ స్టేషన్ల బాట పట్టడం ఎక్కువైపోయింది. పోలీసులంటే, పోలీస్ స్టేషన్ లో ఫిర్యాదు చెయ్యటం అంటే పెద్దలే భయపడుతున్న తరుణంలో ఎలాంటి భయం లేకుండా పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్లి చిన్నారులు ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ విధంగా పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్లి చిన్న చిన్న కారణాలకు ఫిర్యాదులు చేసిన పిల్లల వీడియోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఇక తాజాగా బీహార్ కు చెందిన ఓ బుడతడి వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుంది.

English summary

The video of an eight years old boy complaining in the police station saying that mom is beating him.. has gone viral on social media. In that complaint, he was stated that his mother was not giving him rice on time.