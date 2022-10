Wife: భర్త మాజీ సైనికుడు, వరుసకు తమ్ముడు ప్రియుడు, మద్యలో పొలిటికల్ లీడర్ ? !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్పై/ తిరువణ్ణామలై: భారత సైన్యంలో ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడికి చాలా సంవత్సరాల క్రితం వివాహం అయ్యింది. దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు. ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన వ్యక్తి అతని భార్య పిల్లలతో కలిసి సంతోషంగా జీవించాలని సొంత ఊరుకు వచ్చాడు. అయితే అప్పటికే మాజీ సైనికుడి భార్య వరుసకు తమ్ముడు అయ్యే యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని మస్త్ మజా చేస్తూ అతని మోజులో పడిపోయింది. మాజీ సైనికుడికి చాలాకాలం పాటు భార్య మ్యాటర్ తెలీలేదు. ఇటీవల ప్రమాదంలో మాజీ సైనికుడు చనిపోయాడు. మాజీ సైనికుడి కుటుంబ సభ్యులు కేసు పెట్టడంతో పోలీసులు ఎంట్రీ ఇచ్చారు. మాజీ సైనికుడి భార్య, ఆమె ప్రియుడు అరెస్టు అయ్యారు. మాజీ సైనికుడి హత్య కేసులో ఓ రాజకీయ నాయకుడు కోర్టులో లొంగిపోవడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది.

English summary

Tiruvannamalai wife killed her husband by strangulating her husband along with a fake love affair, the police have arrested 2 people including the wife in this murder incident. Also, a BJP leader from involved in the incident surrendered in the Vellore court.