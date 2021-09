Uttar Pradesh Elections 2022 : రూటు మారుస్తున్న మాయా-బ్రహ్మణులు ఇన్-నేరస్తులకు చెక్

India

oi-Syed Ahmed

ఒకప్పుడు ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో ఓ వెలుగు వెలిగిన బీఎస్పీ అధినేత్రి మాయావతి, ఆ తర్వాత తన స్వయం కృతాలతో అధికారానికి దూరమయ్యారు. ఇప్పుడు వచ్చే ఏడాది ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లో జరిగే ఎన్నికల్లో మరోసారి తన ప్రతాపం చూపాలని భావిస్తున్న మాయావతి.. గత తప్పిదాలను పునరావృతం చేయకూడదని నిర్ణయించారు. అదే సమయంలో ఒకప్పుడు తనను, తన పార్టీని జనానికి దూరం చేసిన విధానాలను పక్కనబెట్టాలని భావిస్తున్నారు. దీంతో ఇక ఈసారి ఎన్నికల్లో మారిన మాయావతిని యూపీ ప్రజలు చూడబోతున్నారు.

English summary

bsp chief mayavathi annouced her poll strategy for upcoming uttarpradesh elections in 2022. for this mayavati plans to woo brahmins and changes her strategy on parks, idols and criminals.