CM: బల్డోజర్ బాబా అంటే ?, బుల్డోజర్లు ఎలాగైనా ఉపయోగిస్తాం, వాళ్లు వస్తామంటే మేము వద్దంటామా ?, సీఎం !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/లక్నో: సీఎంగా తనకంటు ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ మరోసారి హాట్ టాపిక్ అయ్యారు. ఉత్తరప్రదేశ్ లో 1,200 ఎకరాల్లో ఫిల్మ్ సిటీ నిర్మించి బాలీవుడ్ బాద్ షాలకు సినిమా చూపించడానికి సిద్దం అవుతున్నారు. పెట్టుబడుదారులను ఆకర్షించడానికి పొరుగు రాష్ట్రంలో పర్యటిస్తున్న సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ ను మీమ్మల్ని బుల్డోజర్ బాబా అంటున్నారు కదా అని మీడియా ప్రశ్నిస్తే ఆయన టక్కున సమాధానం ఇచ్చారు, బుల్డోజర్లను ఎలా కావాలంటే అలా ఉపయోగించుకోవచ్చని యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. మా రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు బుల్డోజర్ అంటే శాంతి చిహ్నంగా మారిపోయిందని, మేము అభివృద్ది పనుల కోసం బుల్డోజర్లు వాడుతాము, సంఘ వ్యతిరేక శక్తుల ఆస్తులు ధ్వంసం చెయ్యడానికి బల్డోజర్లు ఉపయోగిస్తామని యోగి ఆదిత్యనాథ్ అన్నారు. ముంబాయి నుంచి బాలీవుడ్ సినీ పరిశ్రమను ఉత్తరప్రదేశ్ కు తరలించడానికి మీరు స్కెచ్ వేశారంట కదా ? అనే ప్రశ్నకు యోగి ఆదిత్యనాథ్ తనదైన శైలిలో సమాధానం ఇచ్చారు,

Wife: పెళ్లైన మూడు రోజులకే బెడ్ రూమ్ లో భార్య తల్లితో రొమాన్స్, రెడ్ హ్యాండెడ్ గా పట్టుకున్న టిక్ టాక్ స్టార్

English summary

Bulldozers can be used however we want, we are using all kinds of bulldozers, including Shanti, says Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath in Mumbai.