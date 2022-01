'Bulli Bai' యాప్ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన మహిళ అరెస్ట్

India

oi-Rajashekhar Garrepally

ముంబై: బుల్లిబాయ్ యాప్ కేసులో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ముస్లిం మహిళల ఫోటోలను 'వేలం' కోసం యాప్‌లో అప్‌లోడ్ చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితురాలైన ఒక మహిళను ఉత్తరాఖండ్‌లో ముంబై పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. విచారణ నిమిత్తం మహిళను ముంబైకి తీసుకువస్తున్నారు.

#UPDATE | 'Bulli Bai' app case: The 21-year-old man arrested by Mumbai Police Cyber Cell has been identified as Vishal Kumar. Main accused in the case is a woman detained from Uttarakhand. Both of the accused know each other: Mumbai Police https://t.co/GcjJRj0xaF