కరోనాలో మోదీ సర్కార్ అనూహ్యం -ముస్లిమేతర శరణార్థులకు పౌరసత్వ దరఖాస్తులు -CAA రూల్స్ లేకున్నా

దేశంలో కరోనా మహమ్మరి రెండో దశ విలయం కొనసాగుతూ, తాజాగా 3,617 మరణాలు, 1.73లక్షల కొత్త కేసులు నమోదుకాగా, టీకాల కొరత వేధిస్తున్నది. దేశీయంగా వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తిపై అనుమానాలు నెలకొన్న వేళ.. భారతీయులందరికీ సరిపడా వ్యాక్సిన్లను విదేశాల నుంచే దిగుమతి చేస్తామంటూ కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ప్రకటన చేసినా, ఆ దిశగా ప్రయత్నాలేవీ సాగకపోవడం, అతి త్వరలోనే మూడో వేవ్ తలెత్తనుందనే హెచ్చరికల నడుమ పరిస్థితి దాదాపు గందరగోళంగా మారింది. కొవిడ్ నిర్వహణలో విఫలమయ్యారని విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న మోదీ సర్కారు ఈ విపత్కర సమయంలో సీఏఏకు సంబంధించి అనూహ్య అడుగులు వేసింది..

With the Centre yet to frame rules under the Citizenship Amendment Act (CAA) 2019, it issued a gazette notification Friday granting powers under existing rules to authorities in 13 districts of Gujarat, Chhattisgarh, Rajasthan, Haryana and Punjab to accept, verify and approve citizenship applications from members of minority communities hailing from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh.