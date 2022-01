India

వాషింగ్టన్: అమెరికాలోని ప్రతిష్ఠాత్మక విశ్వవిద్యాలయం కాలిఫోర్నియా స్టేట్‌ యూనివర్శిటీ జాబితాలో కొత్తగా కులం అనే కేటగిరీ వచ్చి చేరింది. ఈ సరికొత్త విధానం పట్ల మిశ్రమ స్పందన ఎదురవుతోంది. రైట్ వింగ్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్లు దీన్ని సమర్థిస్తోన్నాయి. కులం ఆధారంగా విద్యార్థులపై చూపుతున్న వివక్షతకు బ్రేక్ పడుతుందని అంటున్నాయి. అదే సమయంలో- కులం అనే కేటగిరిని తీసుకుని రావడం పట్ల టీచింగ్ స్టాఫ్ అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తోంది.

రిపబ్లిక్ డే పరేడ్‌లో మెరిసిన రాఫెల్ ఫైటర్ జెట్ తొలి మహిళా పైలెట్: ఆమె ఎవరో తెలుసా?

కులం అనే కేటగిరీని చేర్చాలనే నిర్ణయాన్ని తక్షణమే ఉపసంహరించుకోవాలంటూ 80 మందికి పైగా టీచింగ్ స్టాఫ్ డిమాండ్ చేసింది. ఈ మేరకు యూనివర్శిటీ ట్రస్టీలకు లేఖ రాసింది. కుల-మతాలకు అతీతంగా విద్యాబోధన నిర్వహించాల్సిన చోట ఈ కేటగిరీని యూనివర్శిటీ అధికారులు తీసుకుని రావాలని నిర్ణయించడం సరైన నిర్ణయం కాదని స్ఫష్టం చేస్తోంది. ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధమని, అనాలోచింగా తీసుకున్న నిర్ణయంగా చెబుతోంది. ఎవ్వరినీ సంప్రదించకుండానే అధికారులు క్యాస్ట్ కేటగిరీని తీసుకొచ్చారని భగ్గుమంటోంది.

ఈ కొత్త నిబంధన ప్రకారం.. కులపరమైన వివక్ష లేదా అణచివేతకు గురైన విద్యార్థులు- తమకు జరిగిన అవమానాన్ని యూనివర్శిటీ అధికారులకు దృష్టికి తీసుకెళ్లడానికి ఈ విధానం వల్ల వీలు ఉంటుంది. యూనివర్శిటీ ఉన్నతాధికారులకు దీనిపై ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. భారత్ సామాజిక కులవ్యవస్థలో నిమ్న వర్గాలకు చెందిన ప్రజలు అట్టడుగున ఉంటారని ఈక్విటీ ల్యాబ్స్‌ తెలిపింది. అమెరికాలోని విశ్వవిద్యాలయాల్లో కాలిఫోర్నియా అతి పెద్దది.

ఆ దేశవ్యాప్తంగా 23 క్యాంపస్‌లు, ఎనిమిది ఆఫ్ లైన్ క్యాంపస్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక యూనివర్శిటీలో చదువుకునే విద్యార్థుల సంఖ్య 4,85,550. 55,909 మంది ఫ్యాకల్టీలు, ఇతర స్టాఫ్‌లు ఉన్నారు. వారిలో మెజారిటీ అధ్యాపకులు ఈ క్యాస్ట్ కేటగిరీని వ్యతిరేకిస్తోన్నారు. ఈ మేరకు బోర్డ్ ఆఫ్ ట్రస్టీలకు లేఖ రాశారు. కులాన్ని నిర్దుష్ఠంగా, ఓ ప్రత్యేక రక్షిత కేటగిరీగా చేర్చడం భారత్, దక్షిణాసియా సంతతికి చెందిన అధ్యాపకులకు మాత్రమే వర్తిస్తుందని, వారిని ప్రోత్సహించేలా ఉందనే వాదనలు కూడా ఉన్నాయి.

English summary

A top university system in the United States has announced to add caste as a protected category, a move that has been welcomed by several rights groups fighting against caste-based discrimination in this country