ఒమిక్రాన్ పై కేంద్రం లేటెస్ట్ డేటా: 17 రాష్ట్రాల్లో 358 కేసులు; కోలుకున్న 117 మంది

oi-Dr Veena Srinivas

భారత దేశాన్ని ప్రస్తుతం ఒమిక్రాన్ కేసులు వణికిస్తున్నాయి. ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు పెరుగుతున్న సమయంలో రాష్ట్రాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఇప్పటికే కేంద్రం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. నైట్ కర్ఫ్యూలను విధిస్తూ ఒమిక్రాన్ కట్టడికి ఇప్పటికే రాష్ట్రాలు రంగంలోకి దిగాయి. ఇదిలా ఉంటే భారతదేశంలోని 17 రాష్ట్రాల్లో 358 కరోనావైరస్ యొక్క ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కేసులు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య కార్యదర్శి రాజేష్ భూషణ్ శుక్రవారం తెలిపారు. వీరిలో 117 మంది ఇప్పటివరకు ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ నుంచి కోలుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇంకా బాధితులు 241 మంది ఉన్నట్టు సమాచారం.

చరిత్రలోనే అన్ని వైరస్ల కంటే వేగంగా ఒమిక్రాన్ వ్యాప్తి; కరోనా దారుణ స్థితికి: బిల్ గేట్స్ ఆందోళన

English summary

Center says data on omicron variant, 358 cases of omicron variant of coronavirus had been reported in 17 states of India. Of these, 117 have so far recovered from the Omicron variant.