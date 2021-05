National

oi-Srinivas Mittapalli

కరోనా సెకండ్ వేవ్‌లో దేశవ్యాప్తంగా ఎన్నో కుటుంబాలు చిన్నాభిన్నమయ్యాయి. తల్లిదండ్రులులేదా సంరక్షకులను కోల్పోయి ఎంతోమంది పిల్లలు అనాథలయ్యారు. ఇలా కోవిడ్ కారణంగా అనాథల్లా మిగిలిపోయిన పిల్లలను ఆదుకునేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం కొత్త పథకాన్ని ప్రకటించింది. 'పీఎం కేర్స్-ఫర్ చిల్డ్రన్' అనే ఈ పథకం ద్వారా అనాథ పిల్లలకు 18 ఏళ్ల వయసు వచ్చేనాటికి వారి పేరిట రూ.10 లక్షల కార్పస్ ఫండ్‌ను ఏర్పాటు చేయనుంది. దేశంలో మొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్,కేరళ రాష్ట్రాలు ఈ తరహా పథకాన్ని తీసుకొచ్చాయి. ఇప్పుడదే బాటలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నడవడం గమనార్హం.

English summary

Prime Minister Narendra Modi on May 29 announced that those children who have lost both parents or guardian due to COVID-19 will be supported under the ‘PM-CARES for Children’ scheme.The prime minister said that such children will get a monthly stipend once they turn 18 and a fund of Rs 10 lakh when they turn 23 from PM-CARES.