చైనాతో ఆ లింక్స్: గుర్తించిన కేంద్ర హోం శాఖ: అత్యవసరంగా సంచలన నిర్ణయం: 200కు పైగా

చైనాతో సంబంధాలు ఉన్నాయనే కారణంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయాన్ని తీసుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా పలు బెట్టింగ్ యాప్స్, లోన్ యాప్స్ ను నిషేధించనుంది. ఈ ప్రక్రియను చేపట్టినట్లు హోం, ఐటీ మంత్రిత్వ శాఖలు వెల్లడించాయి.

న్యూఢిల్లీ: ప్రస్తుతం అమెరికా- చైనా మధ్య స్పై బెలూన్ల యుద్ధం నడుస్తోంది. అమెరికా గ‌గ‌న‌త‌లంలోకి చొచ్చుకొచ్చిన డ్రాగన్ కంట్రీకి చెందిన స్పై బెలూన్ క‌ల‌క‌లం వ్యవహారం కలకలం రేపుతోంది. సుమారు మూడు బస్సుల పరిమాణం కలిగిన ఈ అతి పెద్ద బెలూన్‌ ను తమ దేశ రహస్యాలు, ఇతర గుట్టుమట్లను తెలుసుకోవడానికే చైనా ప్రయోగించిందని అమెరికా ఆరోపిస్తోంది. తమ దేశ గగనతలంపై తిరుగాడుతోన్న ఈ బిగ్ స్పై బెలూన్ ను కూల్చివేసింది.

English summary

Ministry of Home Affairs, and Ministry of Electronics and Information Technology has initiated the process to ban and block 138 betting apps and 94 loan lending apps with Chinese links.