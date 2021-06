ఎన్నికలకు సహకరిస్తేనే రాష్ట్ర హోదా-జమ్ముకశ్మీర్‌ నేతలకు తేల్చిచెప్పిన కేంద్రం

India

జమ్ముకశ్మీర్‌కు చెందిన అఖిలపక్ష నేతలతో ప్రధాని ఇవాళ నిర్వహించిన భేటీ ముగిసింది. 14 మంది సభ్యుల గుప్కర్ అలయన్స్‌తో ప్రధాని మోడీ, హోంమంత్రి అమిత్‌షా నిర్వహించిన ఈ భేటీలో అందరూ పరస్పరం తమ అభిప్రాయాలు పంచుకున్నారు. జమ్ముకశ్మీర్‌కు రాష్ట్ర హోదా ఇవ్వడంతో పాటు రాజకీయ ఖైదీల విడుదల, ఇతర అంశాల్ని నేతలు ప్రస్తావించగా.. ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియకు సహకరిస్తే తాము కూడా రాష్ట్ర హోదా ఇచ్చేందుకు సిద్ధమన్న సంకేతాల్ని కేంద్రం ఇచ్చింది.

