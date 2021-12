తెరమీదికి చంద్రయాన్ 3: శరవేగంగా ఇస్రో సన్నాహాలు: ముహూర్తం కూడా పెట్టేశారు

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: చంద్రుడిపై పరిశోధనలను సాగించడానికి భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ ఇస్రో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా చేపట్టిన మిషన్ మూన్ తెర మీదికి వచ్చింది. చంద్రయాన్ పేరుతో చేపట్టిన ఈ ప్రాజెక్ట్‌లో మూడో ప్రయోగం వచ్చే సంవత్సరం చేపట్టనుంది. చంద్రయాన్-3 మిషన్‌లో భాగంగా వచ్చే ఆరు నెలల్లో చంద్రుడిపైకి ల్యాండర్‌ను పంపించడానికి ఇస్రో సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ధృవీకరించింది. చంద్రయాన్-2 విఫలమైన నేపథ్యంలో- దీని మీదే అందరి దృష్టి నిలిచింది.

English summary

In a written reply, Union Minister Jitendra Singh informed Rajya Sabha that all the systems in both "Propulsion Module and Rover Module have been realized, integrated and tested".