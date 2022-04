మోడీ జీ ఎందుకొచ్చారు.. అందుకేనా, ఛత్తీస్ గడ్ మంత్రి కాంట్రవర్సీ కామెంట్స్

India

oi-Shashidhar S

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీని ఛత్తీస్ గడ్ మంత్రి కవసి లక్మా ఏకిపారేశారు. గిరిజన నేత, మంత్రి నిన్న చేసిన కామెంట్స్ వైరల్ అయ్యాయి. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి. మీడియా ప్రతినిధితో ఆయన మాట్లాడుతూ.. తమ రాష్ట్రానికి మోడీ ఏం చేశారని అడిగారు. ఏమీ చేయలేదు అని దుయ్యబట్టారు. ఏదో అలా రాష్ట్రానికి వచ్చి వెళ్లారే తప్ప.. ఏమీ చేయలేదని మండిపడ్డారు. తమ రాష్ట్రంపై ఎందుకు వివక్ష చూపారాని ఆయన నిలదీశారు.

English summary

Chhattisgarh industry and excise minister Kawasi Lakhma sparked controversy with his remarks about Prime Minister Narendra Modi, “did ‘bathroom’ and spoiled our soil” without doing anything worth for the state.