చైనా చేతిలో దేశ రక్షణ వ్యవస్థ - గుట్టు మట్లపై పరిశోధన: భారత సముద్ర జలాల్లో స్పై షిప్ తిష్ఠ..!!

న్యూఢిల్లీ: డ్రాగన్ కంట్రీ చైనా మరోసారి భారత్‌ సరిహద్దుల్లో చొరబడింది. ఇదివరకు లఢక్ తూర్పు ప్రాంతంలో వాస్తవాధీన రేఖ వద్ద ఘర్షణకు పాల్పడిన చైనాకు చెందిన పీపుల్స్ లిబరేషన్ ఆర్మీ బలగాలు ఇప్పుడు కూడా అలాంటి దుందుడుకు చర్యలకు తెగబడ్డాయి. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ తవాంగ్ సెక్టర్‌ సరిహద్దుల్లో భారత జవాన్లపై దాడికి పాల్పడిన సంఘటన సృష్టించిన ప్రకంపనలు తగ్గకముందే మళ్లీ పంజా విసిరింది.

English summary

Navy sources said that the Chinese scientific research vessel Yang Wang-5 which had entered Indian Ocean Region a few days back has now moved out of the area.