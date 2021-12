Chopper crash: శౌర్య చక్ర గ్రహీత గ్రూప్ కెప్టెన్ వరుణ్ సింగ్‌ కు 45 శాతం గాయాలు; ఆరోగ్య పరిస్థితి ఇలా

India

oi-Dr Veena Srinivas

బుధవారం నాడు జరిగిన ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ హెలికాప్టర్ కూలిపోయిన దుర్ఘటనలో ప్రాణాలతో బయటపడిన గ్రూప్ కెప్టెన్ వరుణ్ సింగ్ ను కాపాడడం కోసం వైద్యులు తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. గ్రూప్ కెప్టెన్ వరుణ్ సింగ్ 45 శాతం కాలిన గాయాలతో చికిత్స పొందుతున్నాడని , అతని పరిస్థితి విషమంగా ఉందని, ప్రస్తుతం వెంటిలేటర్ మీద ఉన్న అతని ప్రాణాధార పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు వెల్లడించారు.

English summary

Doctors are working hard to rescue group captain Varun Singh, who survived the crash of an Indian Air Force helicopter on Wednesday. Group captain Varun Singh with 45 per cent burns, his condition is critical and doctors say he is with life support.