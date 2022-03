CM Punch: మాజీ ఎమ్మెల్యేలు, పెన్షన్లలో ఊచకోత కోసిన సీఎం, రూ. లక్షల్లో తీసుకుని జల్సాలు, కోట్లలో బొక్క!

India

oi-Mallikarjuna

అమృత్ సర్/ పంజాబ్: పంజాబ్ లో అమ్ ఆద్మీ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పలు మార్పులు చెయ్యాలని ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ నిర్ణయించారు. ఇప్పటికే అవినీతికి చోటు ఇవ్వకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని పంజాబ్ ముఖ్యమంత్రి భగవంత్ మాన్ అన్నారు. ఇప్పుడు పంజాబ్ మాజీ ఎమ్మెల్యేల పెన్షన్ ల విషయంలో పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఒక్కసారి మాజీ ఎమ్మెల్యే అయిన వాళ్లు జీవితాంతం పెన్షన్లు తీసుకుంటున్నారు.

రెండు మూడుసార్లు మాజీలు అయిన మాజీ ఎమ్మెల్యేలు రెండు మూడు పెన్షన్ లు తీసుకుని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ అంటున్నారు. ఇక ముందు మాజీ ఎమ్మెల్యేలకు ఒక్క పెన్షన్ మాత్రమే వస్తుందని, రెండు మూడు పెన్షన్లు తీసుకోవాలంటే కుదరదని పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ అన్నారు.

నాలుగుసార్లు, ఐదు సార్లు గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు నాలుగైదు పెన్షన్లు తీసుకుంటున్నారని ,ఇలా పంజాబ్ ప్రభుత్వానికి కోట్ల రూపాయల నష్టం వస్తోందని, అందుకే ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నామని పంజాబ్ సీఎం భగవంత్ మాన్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. పంజాబ్ లోని ఆప్ ప్రభుత్వం మాజీ ఎమ్మెల్యేల పెన్షన్ ల మీద వేటు వెయ్యడాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రస్థాయిలో వ్యతిరేకిస్తున్నది.

English summary

CM Punch: Punjab Chief Minister Bhagwant Mann yesterday said former MLAs will now get pension for only one term, doing away with the practice of drawing the benefit for each term served by them.