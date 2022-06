CM son: మీకు దమ్ముంటే ఆపని చెయ్యండి, మా పార్టీ సింబల్, మా తాత ఫోటోలు, సీఎం కొడుకు వార్నింగ్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/గుహవాటి: మహారాష్ట్రలోని సంకీర్ణ ప్రభుత్వం మీద తిరుగుబాటు చేసిన శివసేన ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే కుమారుడు సవాలు చేశారు. మీకు దమ్ముంటే మా పార్టీ సభ్యత్వానికి, ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామా చేసి ప్రజల ముందుకు రావాలని, ప్రజల సమక్షంలో ఎవరు ఏమిటో అనే విషయం తేల్చుకుందామని మహారాష్ట్ర సీఎం ఉద్దవ్ ఠాక్రే కుమారుడు, ఆ రాష్ట్ర మంత్రి ఆదిత్యా ఠాక్రే సవాలు చేశారు. మా పార్టీ టిక్కెట్లు తీసుకుని, మా తాత, తండ్రి ఫోటోలు పెట్టుకుని ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు అయ్యారనే విషయం గుర్తు పెట్టుకోవాలని రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు ఆదిత్యా ఠాక్రే సూచించారు. మీరు పార్టీ మారుతారో, లేక స్వతంత్ర పార్టీ అభ్యర్థులుగా పోటీ చేస్తారో మాకు అనవసరం, ముందు మా పార్టీ సింబల్ తో గెలిచిన మీరు వెంటనే ఎమ్మెల్యే పదవులకు రాజీనామాలు చేసి ఉప ఎన్నికలకు సిద్దం కావాలని శివసేన పార్టీ రెబల్ ఎమ్మెల్యేలకు ఆదిత్యా ఠాక్రే సవాలు చేశారు.

English summary

Amid the ongoing political crisis in Maharashtra, Tourism Minister and CM Uddhav Thackeray’s son Aditya Thackeray said that the Shiv Sena will not forget the betrayal by rebel MLAs who joined Eknath Shinde against the MVA alliance,