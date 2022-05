ప్రియాంకకు పార్టీ పగ్గాలు - రాజ్యసభకు ఎంపిక : ప్రాంతీయ పార్టీలతో పొత్తులు - నిర్ణయం దిశగా కాంగ్రెస్..!!

India

oi-Sai Chaitanya

కాంగ్రెస్ పార్టీ మేధో మధన సదస్సులో పార్టీ బలోపేతం పైన పలు ప్రతిపాదనలు తెర మీదకు వచ్చాయి. రానున్న రెండేళ్లకాలంలో పార్టీ శ్రేణులను ఉద్యమాల్లోకి నడిపించే దిశగానూ అడుగులు వేస్తోంది. మరోవైపు మరింత మందికి చేరువ అయ్యేందుకు పార్టీ నిర్మాణాలను ఎంతలా సరళతరం చేసినా.. క్రమశిక్షణ తప్పితే వేటు తప్పదనే సంకేతాలనూ అధిష్ఠానం పంపించింది.

ఇక, ఇదే సమయంలో తదుపరి సారథి వైపూ దృష్టి సారించినట్టు తెలుస్తోంది. రాహుల్‌ గాంధీ పార్టీని ఇకనుంచి ముందుండి నడిపించాలని, ఆయన తెర వెనుక నాయకత్వం నిర్వహించకూడదని ఈ సమావేశంలో పలువురు సూచనలు చే శారు. రాహుల్‌ గాంధీ ముందుకు రాకపోతే ప్రియాంకాగాంధీకి పట్టం కట్టాలని, పార్టీకి ఒక బలమైన నాయకత్వం ఉండాలని కీలక నేతలు ప్రతిపాదించారు.

English summary

Congress’ three-day Chintan Shivir in Rajasthan’s Udaipur, party leaders said that Priyanka Gandhi Vadra should be made the president of the party as she is the most popular face.