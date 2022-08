కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఆ సీనియర్ నేత??.. సమావేశమైన సోనియాగాంధీ

India

oi-Garikapati Rajesh

శ‌తాబ్దానికి పైబ‌డి చ‌రిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి గాంధీయేత‌ర వ్య‌క్తి అధ్య‌క్షుడయ్యే అవ‌కాశం క‌న‌ప‌డుతోంది. పార్టీ అధినేత్రి సోనియాగాంధీ త‌మ కుటుంబానికి అత్యంత విధేయంగా ఉంటున్న రాజ‌స్తాన్ ముఖ్య‌మంత్రి అశోక్ గెహ్లాత్‌కు ఈ ప‌ద‌వి ఆఫ‌ర్ చేసిన‌ట్లు వార్త‌లు వ‌స్తున్నాయి. అయితే దీనిపై అశోక్ స్పందించారు. మీడియా ద్వారానే త‌న‌కు కూడా ఈ విష‌యం తెలిసింద‌ని, ఇప్పుడు వార్త‌లు వింటున్నాన‌ని వ్యాఖ్యానించారు. త‌న విధులు తాను నిర్వ‌ర్తిస్తున్నాన‌ని, రాజ‌స్తాన్‌లో త‌న బాధ్య‌త‌ల విష‌యంలో ఎటువంటి రాజీ లేద‌ని స్ప‌ష్టం చేశారు. ఇత‌ర విష‌యాల‌న్నీ త‌న‌కు కేవ‌లం మీడియాద్వారానే తెలుస్తున్నాయ‌న్నారు.

English summary

There are reports that party chief Sonia Gandhi has offered this post to Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlat, who is very loyal to her family.